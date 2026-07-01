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Захарова ответила главе МИД Украины, что попытки шантажа России неприемлемы

Ведомости

Россия не приемлет шантаж и ультиматумы. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Для нас такой подход, равно как и попытки разговаривать с Россией языком шантажа, угроз, ультиматумов категорически неприемлем», – сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что Москва готова вести переговоры «с конструктивно настроенной стороной».

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Политика / Международные новости

«Будем вести переговоры с теми, кто ответственно подходит к задаче достижения справедливого и устойчивого урегулирования, – отметила Захарова.

По ее словам, сторона переговоров должна вносить конструктивные предложения, учитывающие реалии на земле, результаты предыдущих переговорных раундов, а также итоги российско-американского саммита на Аляске и «принципиальную позицию России по окончательному разрешению конфликта на основе необратимого устранения его первопричин».

Глава украинского внешнеполитического ведомства Сибига ранее потребовал от Москвы начать переговоры напрямую с Киевом. Он отметил, что для России урок Анкориджа состоит в том, что «любой мирный план, разработанный без Украины, обречен стать духом и исчезнуть».

1 июля на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер глава МИД России Сергей Лавров заявил. что Россия будет выполнять свои обязательства в сфере международного гуманитарного права. В этот же день Захарова напомнила западным странам, что они в ответе за «кровавых монстров» в Киеве, которых они «приручили».

Опрос американской компании Gallup, обнародованный 1 июля, показал, что 66% жителей Украины выступают за начало переговоров по урегулированию конфликта с Россией как можно скорее.

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