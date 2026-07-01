Захарова ответила главе МИД Украины, что попытки шантажа России неприемлемы

По ее словам, сторона переговоров должна вносить конструктивные предложения, учитывающие реалии на земле, результаты предыдущих переговорных раундов, а также итоги российско-американского саммита на Аляске и «принципиальную позицию России по окончательному разрешению конфликта на основе необратимого устранения его первопричин».



Глава украинского внешнеполитического ведомства Сибига ранее потребовал от Москвы начать переговоры напрямую с Киевом. Он отметил, что для России урок Анкориджа состоит в том, что «любой мирный план, разработанный без Украины, обречен стать духом и исчезнуть».