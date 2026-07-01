Захарова: Запад в ответе за прирученных им «кровавых монстров»

«Мне вспомнилась его фраза из "Маленького принца": "Мы в ответе за тех, кого приручили". Я добавлю: они [Запад] в ответственности – и в Монако, и не в Монако – за тех кровавых монстров, которых они приручили», – сказал она (цитата по ТАСС).