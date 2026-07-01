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Захарова: Запад в ответе за прирученных им «кровавых монстров»

Ведомости

Западные страны сам должен нести ответственность за Киев, который они «приручили». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Sputnik.

«Мне вспомнилась его фраза из "Маленького принца": "Мы в ответе за тех, кого приручили". Я добавлю: они [Запад] в ответственности – и в Монако, и не в Монако – за тех кровавых монстров, которых они приручили», – сказал она (цитата по ТАСС). 

Вечером 29 июня в центре Монако произошел теракт. В результате взрыва пострадали три человека, они находятся в тяжелом состоянии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. Одним из пострадавших может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который является гражданином Кипра, передавал BFMTV. На Украине против него введены санкции.

Следствие подозревает причастность службы безопасности Украины (СБУ).

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