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Путин встретится с губернатором Тульской области Миляевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Традиционно президент продолжает работать над региональной проблематикой», – пояснил представитель Кремля.

Предыдущая встреча Путина с Миляевым состоялась в августе 2024 г., когда тот занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора. Тогда президент пожелал ему успехов на сентябрьских выборах главы региона.

В ходе той встречи Миляев сообщал, что в Тульской области действуют 67 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Он также рассказал о планах открыть в Туле центр «Герой 71» для сопровождения ветеранов боевых действий и их родственников.

Кроме того, глава региона отмечал, что в области растут объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса, а одним из приоритетов является развитие отрасли беспилотных авиационных систем. По словам Миляева, с 2016 по 2023 г. в экономику Тульской области было привлечено 1,3 трлн руб. инвестиций.

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