Путин пожелал врио губернатора Тульской области Миляеву успехов на выборах

«Времени не так много до выборов, во всяком случае, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под Вашим руководством. Хочу пожелать Вам успехов», – сказал Путин.