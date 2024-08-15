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Путин пожелал врио губернатора Тульской области Миляеву успехов на выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым, в ходе которой пожелал ему успехов на выборах главы региона в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Миляев рассказал, что в регионе действуют 67 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, а в сентябре в Туле будет открыт центр «Герой 71» для сопровождения ветеранов боевых действий и их родных.

Врио главы региона также сообщил о работе на подшефных территориях в Мариуполе в ДНР, где уже восстановлен ряд соцобъектов и инженерно-технические коммуникации. В 2024 г. из регионального бюджета на эти нужды направлен 1,2 млрд руб. 1 сентября в городе заработает профессиональный лицей, идет работа над восстановлением еще одной школы, детского сада, обустройство тульского сквера в Мариуполе.

По словам Миляева, в регионе активно работает оборонно-промышленный комплекс, объемы производства растут. Особое внимание уделяется развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС)

«На сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до 2000 изделий, и работу эту, безусловно, будем продолжать», – рассказал Миляев.

С 2016 по 2023 гг. включительно в экономику региона был привлечен 1,3 трлн руб. инвестиций. На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) регион заключил свыше 20 соглашений на общую сумму 100 млрд руб.

Врио губернатора отметил, что в Туле сохраняется высокий процент аварийного жилья. Благодаря федеральной и региональной программам с 2019 по 2023 гг. новое жилье получили более 7000 семей.

В регионе построены перинатальный центр, два корпуса клинической детской больницы и онкологический центр. На замечание Путина о нехватке врачей Миляев ответил, что с сентября будут запущены дополнительные меры по привлечению кадров.

Врио губернатора напомнил о предстоящих выборах и подчеркнул, что, если его поддержат, он приложит все силы к тому, чтобы оправдать доверие жителей и президента.

«Времени не так много до выборов, во всяком случае, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под Вашим руководством. Хочу пожелать Вам успехов», – сказал Путин.

Бывший губернатор Тулы Алексей Дюмин с 14 мая перешел на работу в администрацию президента РФ – Путин назначил его своим помощником. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Миляев, который с ноября 2022 г. занимал пост первого замгубернатора.

Выборы губернатора Тульской области пройдут 8 сентября 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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