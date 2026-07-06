Кремль: Китай никому не угрожает и имеет право испытывать свои ракеты

«Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить. Напротив, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем – это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе», – заявил Песков.