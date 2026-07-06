Кремль: Китай никому не угрожает и имеет право испытывать свои ракеты
Испытывать свои ракеты и заниматься военным строительством – суверенное право Китая. Пекин не угрожает никакому государству в регионе и никому в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал испытательный пуск китайской стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана.
«Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить. Напротив, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем – это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе», – заявил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Китай – большой союзник и стратегический партнер России.
6 июля «Синьхуа» сообщило, что атомная подлодка военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая успешно запустила стратегическую ракету подводного базирования, несущую учебную имитационную боеголовку в акватории Тихого океана, «точно попав в заданный морской район». По данным агентства, речь об обычном мероприятии в рамках ежегодных военных учений Китая. Пекин заранее уведомил соответствующие страны об испытаниях.
6 июля в порту Циндао стартовали учения «Морское взаимодействие – 2026» России и Китая. 5 июля Минобороны РФ сообщило, что отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао для участия в учениях. К причальной стенке встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». В тренировке со стороны Китая будут задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспортный корабль снабжения «Кэкэсилиху» и спасательное судно «Янчэнху».