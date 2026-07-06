Хоценко: несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска

Минобороны РФ информировало, что в ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки на Россию, запустив 625 ударных беспилотников большой дальности. Средства ПВО ликвидировали 613 из них. В оборонном ведомстве отметили, что атака была приурочена к саммиту НАТО в Анкаре и имела целью показать западным спонсорам готовность Украины поражать российские гражданские объекты.