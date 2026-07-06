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Главная / Политика /

Хоценко: несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска

Ведомости

Несколько беспилотников достигли северного промышленного узла Омска. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По его словам, силы ПВО продолжают отражать атаку противника.

6 июля Хоценко впервые сообщил об уничтоженных над Омской областью беспилотниках. Количество сбитых БПЛА он не уточнял, отметив, что последствия атаки уточняются.

Минобороны РФ информировало, что в ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки на Россию, запустив 625 ударных беспилотников большой дальности. Средства ПВО ликвидировали 613 из них. В оборонном ведомстве отметили, что атака была приурочена к саммиту НАТО в Анкаре и имела целью показать западным спонсорам готовность Украины поражать российские гражданские объекты.

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