Путин обсудил с губернатором Тульской области демографию и инвестиции
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Глава региона доложил о социально-экономическом развитии области, мерах поддержки семей и инвестиционной активности.
Основной темой встречи стала демографическая ситуация. По словам Миляева, в регионе реализуется стратегия «Тульская область – территория семейного счастья», направленная на поддержку многодетных семей, укрепление традиционных семейных ценностей и создание комфортной среды для жизни.
Путин отметил, что для Тульской области демографическая политика имеет особое значение. «Имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости», – сказал президент.
Миляев сообщил, что регион использует все федеральные меры поддержки семей с детьми и дополняет их собственными программами. Так, многодетным семьям компенсируют ипотечный кредит в размере 1 млн руб. За счет регионального бюджета введены выплаты по 1 млн руб. при рождении второго ребенка у матерей до 25 лет и третьего ребенка у матерей до 28 лет. Кроме того, в области запускают программу студенческого капитала, размер которого будет увеличиваться с рождением каждого ребенка.
Отдельно участники встречи обсудили экологическую повестку. Путин обратил внимание на высокую промышленную нагрузку региона и поинтересовался реализацией природоохранных программ. Миляев сообщил, что в 2025 г. предприятия Тульской области направили около 2 млрд руб. на внедрение природоохранных технологий, а в 2026–2030 гг. планируется инвестировать еще около 8 млрд руб. По его словам, в регионе проводится ревизия экологических программ предприятий, работает 23 стационарных поста мониторинга качества воздуха и две передвижные лаборатории.
Губернатор также доложил о сохранении высокой инвестиционной активности. По итогам 2025 г. инвестиции в основной капитал выросли на 2% и достигли 3,6 млрд руб. Продолжается развитие особой экономической зоны «Узловая», индустриального парка «Узловая», а также территорий опережающего развития «Алексин» и «Ефремов». Если в начале 2025 г. в ОЭЗ «Узловая» работали пять крупных производств, то к концу года их число увеличилось до 12. Еще около восьми предприятий планируется запустить до конца текущего года.
Предыдущая встреча Путина с Миляевым прошла в августе 2024 г., когда тот занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора.