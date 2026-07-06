Путин обсудил с губернатором Тульской области демографию и инвестиции

Губернатор также доложил о сохранении высокой инвестиционной активности. По итогам 2025 г. инвестиции в основной капитал выросли на 2% и достигли 3,6 млрд руб. Продолжается развитие особой экономической зоны «Узловая», индустриального парка «Узловая», а также территорий опережающего развития «Алексин» и «Ефремов». Если в начале 2025 г. в ОЭЗ «Узловая» работали пять крупных производств, то к концу года их число увеличилось до 12. Еще около восьми предприятий планируется запустить до конца текущего года.