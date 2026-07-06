Рябков: США выбрали гонку вооружений
Вашингтон сделал ставку на гонку вооружение после отказа добровольно соблюдать центральные ограничения ДСНВ (СНВ-III). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.
«По факту мы видели достаточно бравурные заявления в связи с «кончиной» данного договора, и, похоже, выбор делается в пользу гонки вооружений», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рябков заявил, что Вашингтон отказался от работы над воплощением в жизнь «нашей прагматичной инициативы о добровольном соблюдении центральных ограничений по договору о СНВ, который формально истек 6 февраля».
Договор СНВ-III был подписан в Праге в 2010 г. Подписи под документом поставили тогдашние президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Вступил в силу он через год, а в 2021 г. договор был продлен на пять лет.
До завершения действия ДСНВ президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва готова еще один год после истечения срока придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители. США не ответили на это предложение.