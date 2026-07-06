Губернатор Хоценко рассказал об атаке украинских БПЛА на Омский НПЗ
Украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть, летевших беспилотников», – написал он в Telegram.
Погибших и пострадавших нет. Глава региона призвал не приближаться к обломках упавших дронов и не записывать видео и делать фото прилетов БПЛА.
Омский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в России. Он находится в северном промышленном узле Омска, примерно в 2500 км от границы с Украиной.