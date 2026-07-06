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Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым лидером страны Евросоюза, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 г., сообщает Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

В аэропорту французского президента встретил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани. В ходе визита Макрон проведет переговоры с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудят укрепление двусторонних отношений, региональные и международные вопросы, а также возможности экономического сотрудничества – президента Франции сопровождает делегация инвесторов.

«Я прибыл, чтобы вновь подтвердить приверженность Франции поддержке сирийского народа в построении суверенной и единой Сирии, основанной на принципах плюрализма и мирного сосуществования с соседями», – заявил Макрон.

Последний раз президент Франции посещал Сирию в 2009 г., когда визит совершил Николя Саркози. В мае 2025 г. аш-Шараа совершил ответный визит в Париж, где встретился с Макроном в Елисейском дворце.

В мае 2025 г. аш-Шараа совершил визит в Париж, где встретился с Макроном в Елисейском дворце. В ноябре 2025 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о снятии санкций с аш-Шараа.

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