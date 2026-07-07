В МИД РФ назвали действия стран Прибалтики игрой с огнем

6 июля Галузин заявлял, что Латвию ожидают последствия, если страна решит участвовать в операциях Украины. По его словам, Москва фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей. Российская сторона также получает данные о пусках БПЛА по объектам на территории страны и о местах производства и финальной сборки дронов независимо от юрисдикции.