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Главная / Политика /

В МИД РФ назвали действия стран Прибалтики игрой с огнем

Ведомости

Страны Прибалтики, предоставляя свои территории для враждебных действий против России в рамках украинского конфликта, «играют с огнем». Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил «РИА Новости».

По словам дипломата, указанным государствам это хорошо известно.

6 июля Галузин заявлял, что Латвию ожидают последствия, если страна решит участвовать в операциях Украины. По его словам, Москва фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей. Российская сторона также получает данные о пусках БПЛА по объектам на территории страны и о местах производства и финальной сборки дронов независимо от юрисдикции.

4 июля Галузин отмечал, что Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших территорию РФ.

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