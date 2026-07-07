Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщал, что с вечера 6 июля до 6:00 мск 7 июля в направлении столичного региона летело свыше 430 беспилотников. Силы ПВО сбили большинство из них на дальних подступах. Ночью Росавиация ограничивала полеты в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».