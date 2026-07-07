Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,195+0,11%BLNG6,5-1,96%UTAR7,95-1,24%IMOEX2 133,91-2,75%RTSI862,17-2,74%RGBI111,08-0,73%RGBITR741,28-0,68%
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили еще четыре беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Общее число уничтоженных на подлете к городу дронов, по данным градоначальника, достигло 43.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.

Собянин сообщал, что с вечера 6 июля до 6:00 мск 7 июля в направлении столичного региона летело свыше 430 беспилотников. Силы ПВО сбили большинство из них на дальних подступах. Ночью Росавиация ограничивала полеты в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

Читайте также:Управляющие компании ЖКХ попросили о защите от беспилотников
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь