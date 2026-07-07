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Al Jazeera: взрывы прогремели в Дамаске во время визита Макрона

Ведомости

Как минимум два взрывных устройства сдетонировали в Дамаске во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сирию. Об этом пишет Al Jazeera.

По данным издания, взрывы прогремели недалеко от здания минтуризма и отеля, где должен был остановиться Макрон. ⁠В администрации Макрона сообщили, что президент, направлявшийся на встречу со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, не слышал ⁠взрывов. Визит французского лидера продолжился в обычном режиме.

Власти перекрыли дороги. Ведется расследование.

6 июля Reuters сообщило, что Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым лидером страны Евросоюза, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 г. В ходе визита он обсудит с аш-Шараа укрепление двусторонних отношений, региональные и международные вопросы, а также возможности экономического сотрудничества – президента Франции сопровождает делегация инвесторов.

Последний раз президент Франции посещал Сирию в 2009 г. Это был Николя Саркози. В мае 2025 г. аш-Шараа совершил визит в Париж, где встретился с Макроном в Елисейском дворце.

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