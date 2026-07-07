Al Jazeera: взрывы прогремели в Дамаске во время визита Макрона

6 июля Reuters сообщило, что Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым лидером страны Евросоюза, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 г. В ходе визита он обсудит с аш-Шараа укрепление двусторонних отношений, региональные и международные вопросы, а также возможности экономического сотрудничества – президента Франции сопровождает делегация инвесторов.