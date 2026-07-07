Al Jazeera: взрывы прогремели в Дамаске во время визита Макрона
Как минимум два взрывных устройства сдетонировали в Дамаске во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сирию. Об этом пишет Al Jazeera.
По данным издания, взрывы прогремели недалеко от здания минтуризма и отеля, где должен был остановиться Макрон. В администрации Макрона сообщили, что президент, направлявшийся на встречу со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, не слышал взрывов. Визит французского лидера продолжился в обычном режиме.
Власти перекрыли дороги. Ведется расследование.
6 июля Reuters сообщило, что Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым лидером страны Евросоюза, посетившим Сирию после смены власти в декабре 2024 г. В ходе визита он обсудит с аш-Шараа укрепление двусторонних отношений, региональные и международные вопросы, а также возможности экономического сотрудничества – президента Франции сопровождает делегация инвесторов.
Последний раз президент Франции посещал Сирию в 2009 г. Это был Николя Саркози. В мае 2025 г. аш-Шараа совершил визит в Париж, где встретился с Макроном в Елисейском дворце.