Нидерланды заявили об отсутствии возможности помогать Украине вооружениями
Нидерланды больше не имеют возможности поставлять Украине вооружения, сообщила Bloomberg министр обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус в кулуарах саммита НАТО, который проходит в Анкаре.
«У нас, Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже так много сделали», – сказала глава иностранного минобороны. «Мы на пределе», – также подчеркнула она в ответ на вопрос о новых запросах на поставку ракет Patriot.
По словам Йешилгез-Зегериус, ведомство будет призывать другие страны помогать Киеву.
7 июля агентство Reuters сообщило, что США обсуждают с союзниками по НАТО размещение на территории европейских стран производства ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM. Кроме того, в странах могут расположить центры обслуживания ракет для комплексов Patriot PAC-3. По данным агентства, в сделке могут поучаствовать Германия, Нидерланды, Швеция и Польша.
2 июля агентство также писало, что Канада намерена объявить на предстоящем саммите НАТО в Турции о создании глобального оборонного банка, в число учредителей которого могут войти около десяти государств. Предполагается, что новая финансовая структура сможет предоставить странам-союзницам льготные кредиты на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов (около $133 млрд) для финансирования оборонных проектов.