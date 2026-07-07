Ле Пен приговорили к трем годам по делу о хищении средств Европарламента

В январе апелляционная инстанция начала рассмотрение жалобы Ле Пен на приговор по делу о растрате средств Европейского парламента. The Guardian отмечала, что исход процесса будет иметь ключевое значение для политического будущего Ле Пен и определит, сможет ли она участвовать в президентских выборах 2027 г.