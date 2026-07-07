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Главная / Политика /

Ле Пен приговорили к трем годам по делу о хищении средств Европарламента

Ведомости

Апелляционный суд Парижа приговорил лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к трем годам лишения свободы, сообщил телеканал BFMTV.

Два года назначены политику условно, еще год она проведет под электронным браслетом.

«Марин Ле Пен приговорили к трем годам тюремного заключения», – говорится в публикации телеканала.

Кроме того, суд сократил Ле Пен срок запрета на участие в выборах. Он уменьшился с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 месяцев – условно. Таким образом, политик сможет принять участие в президентских выборах 2027 г. по завершении президентского срока нынешнего главы государства Эммануэля Макрона.

В январе апелляционная инстанция начала рассмотрение жалобы Ле Пен на приговор по делу о растрате средств Европейского парламента. The Guardian отмечала, что исход процесса будет иметь ключевое значение для политического будущего Ле Пен и определит, сможет ли она участвовать в президентских выборах 2027 г.

В марте 2024 г. суд первой инстанции признал Ле Пен виновной в фиктивном найме парламентских помощников и запретил баллотироваться на государственные должности. Тогда же ей назначили штраф в размере 100 000 евро.

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