29 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия будет уделять повышенное внимание предприятиям, участвующим в разработке вооружений для Украины. По ее словам, такие планы НАТО дают Москве основания для этого. Дипломат отметила, что альянс постепенно теряет «остатки рациональности», стремясь использовать Украину как испытательный полигон для новых военных технологий. Киев, в свою очередь, пытается столкнуть НАТО в прямой конфликт с Россией, чтобы спасти свое положение на фронте, констатировала Захарова.