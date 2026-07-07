Bloomberg: Зеленский отложил сделку с США по БПЛА ради выгодных условий
Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписывает соглашение с США о сотрудничестве в сфере производства беспилотников, рассчитывая добиться более выгодных условий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным собеседников агентства, американская сторона заинтересована в получении доступа к украинским технологиям в рамках будущего соглашения. По словам источников Bloomberg, украинская сторона добивается более выгодных условий и хочет признания ценности сделки со стороны высокопоставленных американских чиновников.
При этом в Киеве отвергают утверждения о намеренном затягивании переговоров. Как отмечает агентство, советник президента Украины Дмитрий Литвин, отвечая на запрос Bloomberg, заявил, что украинская сторона не откладывает заключение соглашения по беспилотным технологиям.
29 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия будет уделять повышенное внимание предприятиям, участвующим в разработке вооружений для Украины. По ее словам, такие планы НАТО дают Москве основания для этого. Дипломат отметила, что альянс постепенно теряет «остатки рациональности», стремясь использовать Украину как испытательный полигон для новых военных технологий. Киев, в свою очередь, пытается столкнуть НАТО в прямой конфликт с Россией, чтобы спасти свое положение на фронте, констатировала Захарова.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта и ведут к эскалации, а любые грузы с вооружением являются для России законной военной целью. 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву.