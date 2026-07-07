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Нидерланды и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

Ведомости

Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве беспилотников, страны подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщил в соцсети X премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

«На саммите НАТО президент Украины Зеленский и я подписали соглашение о беспилотниках. <...> Соглашение закладывает основу для широкого структурного сотрудничества между Украиной и Нидерландами в области совместного производства беспилотников», – написал он.

По словам Йеттена, договоренность между странами позволит им обмениваться инновациями и совместно наращивать производство.

7 июля министр обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что Нидерланды больше не имеют возможности поставлять Украине вооружения. «Мы на пределе», – ответила она на вопрос о новых запросах на поставку ракет Patriot. По словам Йешилгез-Зегериус, ведомство при этом будет призывать другие страны помогать Киеву.

В тот же день агентство Reuters писало, что США обсуждают с союзниками по НАТО размещение на территории европейских стран производства ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM. Кроме того, в странах могут расположить центры обслуживания ракет для комплексов Patriot PAC-3. По данным агентства, в сделке могут поучаствовать Германия, Нидерланды, Швеция и Польша.

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