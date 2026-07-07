Нидерланды и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

В тот же день агентство Reuters писало, что США обсуждают с союзниками по НАТО размещение на территории европейских стран производства ракет класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM. Кроме того, в странах могут расположить центры обслуживания ракет для комплексов Patriot PAC-3. По данным агентства, в сделке могут поучаствовать Германия, Нидерланды, Швеция и Польша.