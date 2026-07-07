В конце июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад ждут катастрофические последствия, если страны примут решение покуситься на безопасность России. Дипломат подчеркнул, что независимо от экономической ситуации в США главными инициаторами подобного курса выступают страны Европы, например Германия и Франция. Рябков отметил, что эти действия становятся частью скрытой подготовки государств к возможному крупномасштабному конфликту с Москвой в 2030 г.