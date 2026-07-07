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Главная / Политика /

Песков: Россия не станет начинать третью мировую войну

Ведомости

Россия – это большая и ответственная страна, что не позволит ей инициировать третью мировую войну. Об этом заявил в интервью Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия – слишком большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны», – сказал представитель Кремля.

По его словам, последствия такой войны понимают и США.

В конце июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад ждут катастрофические последствия, если страны примут решение покуситься на безопасность России. Дипломат подчеркнул, что независимо от экономической ситуации в США главными инициаторами подобного курса выступают страны Европы, например Германия и Франция. Рябков отметил, что эти действия становятся частью скрытой подготовки государств к возможному крупномасштабному конфликту с Москвой в 2030 г.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также говорил, что нынешние европейские элиты демонстрируют агрессивный реваншизм и намерены одержать победу над Россией. Он отметил, что Лондон и Париж намереваются создать под своим началом европейский Совет безопасности с участием «наиболее рьяных русофобов».

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