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Yle: финские таможенники остались без работы после закрытия КПП с РФ

Ведомости

Более 100 сотрудников таможенной службы Финляндии отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска после прекращения работы пограничных пунктов пропуска на российском направлении. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к увольнениям», – рассказал заместитель главного доверенного лица профсоюза работников таможни Финляндии Пекка Наски.

По данным Yle, больше всего сотрудников затронули меры на пунктах пропуска Нуйямаа и Иматре. Срок окончания неоплачиваемых отпусков пока не определен.

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После закрытия автомобильных КПП на границе с Россией в 2023 г. финскими властями сотрудники таможни продолжали работу благодаря оформлению грузовых поездов на станциях Вайниккала, Ниирала и в порту Хамина-Котка. Однако после прекращения грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и РФ это направление также оказалось под угрозой.

Как отметил Наски, перевести сотрудников на другие должности внутри ведомства затруднительно. Большинство открытых вакансий находится в Хельсинки и западных регионах страны, тогда как многие работники проживают на востоке Финляндии рядом с российской границей.

До этого сообщалось, что с 1 июля Россия временно закрыла ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Ограничения коснулись переходов Санкт-Петербург – Финляндский, Выборг, Вяртсиля, Люття, ленинградский Светогорск, Печоры-Псковские и Пыталово.

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