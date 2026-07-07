Yle: финские таможенники остались без работы после закрытия КПП с РФ

После закрытия автомобильных КПП на границе с Россией в 2023 г. финскими властями сотрудники таможни продолжали работу благодаря оформлению грузовых поездов на станциях Вайниккала, Ниирала и в порту Хамина-Котка. Однако после прекращения грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и РФ это направление также оказалось под угрозой.