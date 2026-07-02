Медведев предупредил Финляндию о попадании в список ядерных целей России
Финляндия вошла в список ядерных целей РФ после того, как страна сняла запрет на размещение ядерного оружия, заявил в соцсети X зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Радуйся, Финляндия, ты достигла наивысшего уровня безопасности!» – подчеркнул он.
2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз (ЕС) вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Россией. По словам представителя Кремля, такие действия вынуждают Москву планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности.
26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Изменения официально начали действовать с 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на это решение Финляндии.