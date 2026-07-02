Медведев предупредил Финляндию о попадании в список ядерных целей России

26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Изменения официально начали действовать с 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на это решение Финляндии.