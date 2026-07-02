Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS10,839-4,61%CNY Бирж.11,462-0,07%IMOEX2 256,06-3,77%RTSI911,99-3,36%RGBI112,58-0,37%RGBITR749,78-0,33%
Главная / Политика /

Медведев предупредил Финляндию о попадании в список ядерных целей России

Ведомости

Финляндия вошла в список ядерных целей РФ после того, как страна сняла запрет на размещение ядерного оружия, заявил в соцсети X зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Радуйся, Финляндия, ты достигла наивысшего уровня безопасности!» – подчеркнул он.

2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз (ЕС) вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Россией. По словам представителя Кремля, такие действия вынуждают Москву планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности.

26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Изменения официально начали действовать с 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на это решение Финляндии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь