Иран атаковал 85 военных объектов США в Бахрейне и Кувейте

Был также сбит американский беспилотник MQ9, «пытавшийся помешать операции». Подчеркивается, что КСИР нанес удары «в рамках первоначального ответа на эту [американскую] агрессию». Иранские военные заявили, что армия США ранним утром 8 июля нанесла воздушный удар по прибрежным базам и гражданским объектам на побережье провинции Хормозган и в Махшехре, чем «явно нарушила перемирие и растоптала исламабадские договоренности».