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Иран атаковал 85 военных объектов США в Бахрейне и Кувейте

Ведомости

Иранские военные нанесли удары по 85 американским военным объектам в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на сообщение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Был также сбит американский беспилотник MQ9, «пытавшийся помешать операции». Подчеркивается, что КСИР нанес удары «в рамках первоначального ответа на эту [американскую] агрессию». Иранские военные заявили, что армия США ранним утром 8 июля нанесла воздушный удар по прибрежным базам и гражданским объектам на побережье провинции Хормозган и в Махшехре, чем «явно нарушила перемирие и растоптала исламабадские договоренности».

8 июля в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) заявили о завершении нового раунда ударов по Ирану и поражении более 80 целей. В CENTCOM подчеркнули, что атаки стали ответом на последние нападения Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

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