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ВС России ударили по предприятию с комплектующими для ракет «Фламинго»

Ведомости

Российские войска в ходе группового удара по объектам ВПК в Киеве поразили предприятие компании «Самсунг-Украина». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, на предприятии производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Как отметили в министерстве, удар был нанесен в ночь на 8 июля с применением высокоточного оружия наземного базирования. В Минобороны заявили, что действия российских военных стали ответом на террористические атаки киевского режима против объектов гражданской инфраструктуры на территории России.

В ведомстве также заявили, что был поражен цех, где осуществлялась сборка беспилотников большой и средней дальности.

7 июля подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области.

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