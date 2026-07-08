ВС России ударили по предприятию с комплектующими для ракет «Фламинго»
По данным ведомства, на предприятии производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Как отметили в министерстве, удар был нанесен в ночь на 8 июля с применением высокоточного оружия наземного базирования. В Минобороны заявили, что действия российских военных стали ответом на террористические атаки киевского режима против объектов гражданской инфраструктуры на территории России.
В ведомстве также заявили, что был поражен цех, где осуществлялась сборка беспилотников большой и средней дальности.
7 июля подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области.