Сикорский после слов Буданова об эскалации посоветовал ему сдерживать эмоции
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов) сдерживать эмоции в высказываниях о Варшаве, сообщает Polska Agencja Prasowa (PAP).
«Мне кажется, что лучше сдерживать эмоции, потому что это Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень много для нее сделала», – приводит агентство слова Сикорского.
Министр отметил, что накануне обсуждал это заявление со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что пик конфликта между Украиной и Польшей еще впереди и наступит в ближайшие дни – к годовщине Волынской трагедии 11 июля.
Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА