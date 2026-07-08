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Сикорский после слов Буданова об эскалации посоветовал ему сдерживать эмоции

Ведомости

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов) сдерживать эмоции в высказываниях о Варшаве, сообщает Polska Agencja Prasowa (PAP).

«Мне кажется, что лучше сдерживать эмоции, потому что это Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень много для нее сделала», – приводит агентство слова Сикорского.

Министр отметил, что накануне обсуждал это заявление со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что пик конфликта между Украиной и Польшей еще впереди и наступит в ближайшие дни – к годовщине Волынской трагедии 11 июля.

Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.

В июне польские власти дали Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА, а затем сообщили, что Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким.

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