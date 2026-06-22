Зеленский дважды отказался от контактов с Каролем Навроцким

По его словам, инициатива о телефонном разговоре исходила от украинской стороны, однако он не состоялся, поскольку Зеленский не ответил на согласие Варшавы. Позже Киев выступил с идеей провести очную встречу в польской столице, были согласованы дата и время, но украинский президент в итоге отказался от нее.