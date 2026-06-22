Зеленский дважды отказался от контактов с Каролем Навроцким
Владимир Зеленский дважды отказался от контактов с президентом Польши Каролем Навроцким – сначала от телефонного разговора, затем от личной встречи в Варшаве. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.
«Заявления Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени «героев УПА», не находят подтверждения в фактах», – написал Леськевич в соцсети X.
По его словам, инициатива о телефонном разговоре исходила от украинской стороны, однако он не состоялся, поскольку Зеленский не ответил на согласие Варшавы. Позже Киев выступил с идеей провести очную встречу в польской столице, были согласованы дата и время, но украинский президент в итоге отказался от нее.
«Это означает, что со стороны властей Украины не было готовности изменить название воинской части, названной в честь преступников из рядов УПА. Это была лишь игра на время», – написал Леськевич.
Ранее, 19 июня, Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого орла. Причиной стало присвоение украинским подразделением наименования «имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ на это 20 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил об отказе от польского ордена.
Навроцкий поддержал инициативу о лишении Зеленского награды еще в конце мая, а 1 июня польские власти официально потребовали извинений от украинского лидера.