Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SLEN2,965-6,47%CNY Бирж.10,989+1,68%IMOEX2 318,28-4,23%RTSI990,05-4,65%RGBI115,67-1,55%RGBITR767,41-1,42%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский дважды отказался от контактов с Каролем Навроцким

Ведомости

Владимир Зеленский дважды отказался от контактов с президентом Польши Каролем Навроцким – сначала от телефонного разговора, затем от личной встречи в Варшаве. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

«Заявления Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени «героев УПА», не находят подтверждения в фактах», – написал Леськевич в соцсети X.

По его словам, инициатива о телефонном разговоре исходила от украинской стороны, однако он не состоялся, поскольку Зеленский не ответил на согласие Варшавы. Позже Киев выступил с идеей провести очную встречу в польской столице, были согласованы дата и время, но украинский президент в итоге отказался от нее.

«Это означает, что со стороны властей Украины не было готовности изменить название воинской части, названной в честь преступников из рядов УПА. Это была лишь игра на время», – написал Леськевич.

Ранее, 19 июня, Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого орла. Причиной стало присвоение украинским подразделением наименования «имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ на это 20 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил об отказе от польского ордена.

Навроцкий поддержал инициативу о лишении Зеленского награды еще в конце мая, а 1 июня польские власти официально потребовали извинений от украинского лидера.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь