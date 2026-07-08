МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и передало ему дипломатическую ноту в связи с якобы «продолжающимся распространением дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», сообщается на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.
По мнению эстонского МИДа, Москва ведет «масштабную кампанию по дезинформации, направленную на дискредитацию Эстонии и других стран Балтии». При этом, примеры такой дезинформации не приводятся.
4 июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что у России есть верифицированные данные о предоставлении Латвией и другими странами Прибалтики воздушных коридоров для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России.