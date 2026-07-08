МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и передало ему дипломатическую ноту в связи с якобы «продолжающимся распространением дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», сообщается на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.