Мишустин: РФ готова к технологическому сотрудничеству с дружественными странами

6 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Мишустиным заявил, что государство заинтересовано в развитии отношений с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, Армения также рассчитывает на дальнейшую работу механизмов, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, в плановом режиме. Он выразил мнение, что это в интересах дальнейшего развития союза.