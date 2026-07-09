Мишустин: РФ готова к технологическому сотрудничеству с дружественными странами
Россия готова развивать технологическое партнерство и реализовывать совместные проекты с дружественными государствами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, подводя итоги посещения международной промышленной выставки «Иннопром», передает ТАСС.
Глава правительства отметил, что Москва заинтересована в сотрудничестве по широкому кругу направлений, в том числе в авиастроении, автопроме, фармацевтике, микроэлектронике, машиностроении, металлургии.
По словам премьер-министра, объединение ресурсов и компетенций позволит укрепить экономический потенциал стран-партнеров и улучшит качество жизни людей.
6 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Мишустиным заявил, что государство заинтересовано в развитии отношений с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, Армения также рассчитывает на дальнейшую работу механизмов, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, в плановом режиме. Он выразил мнение, что это в интересах дальнейшего развития союза.
1 июля российский премьер-министр провел телефонные переговоры с Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе диалога главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Как уточнили в российском кабмине, основное внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.