Президент Чехии: у Украины есть два месяца на возобновление переговоров с РФ

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Он также отметил, что в течение последних нескольких недель страны смогли добиться прогресса в урегулировании конфликта. Трамп подчеркнул, что и Москва, и Киев заинтересованы в его завершении.