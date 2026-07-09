Президент Чехии: у Украины есть два месяца на возобновление переговоров с РФ
У Украины и стран-партнеров есть примерно два месяца на возобновление переговоров с Россией, чтобы конфликт не перешел в масштабную эскалацию, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Telegraph.
«Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и посылать России четкий сигнал о нашей готовности начать переговоры», – также отметил он.
8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Он также отметил, что в течение последних нескольких недель страны смогли добиться прогресса в урегулировании конфликта. Трамп подчеркнул, что и Москва, и Киев заинтересованы в его завершении.
4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Зеленский может прибыть в Москву на переговоры с Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений. Тогда представитель Кремля прокомментировал предложение украинского президента провести встречу в Константиновке.