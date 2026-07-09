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Главная / Политика /

Президент Чехии: у Украины есть два месяца на возобновление переговоров с РФ

Ведомости

У Украины и стран-партнеров есть примерно два месяца на возобновление переговоров с Россией, чтобы конфликт не перешел в масштабную эскалацию, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Telegraph.

«Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и посылать России четкий сигнал о нашей готовности начать переговоры», – также отметил он.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Он также отметил, что в течение последних нескольких недель страны смогли добиться прогресса в урегулировании конфликта. Трамп подчеркнул, что и Москва, и Киев заинтересованы в его завершении.

4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Зеленский может прибыть в Москву на переговоры с Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений. Тогда представитель Кремля прокомментировал предложение украинского президента провести встречу в Константиновке.

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