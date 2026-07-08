Трамп: Путин и Зеленский могут скоро встретиться
Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам переговоров на полях саммита НАТО в Анкаре.
«Я думаю, и я надеюсь, что это произойдет скоро», – сказал Трамп.
Американский президент также заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта удалось добиться «хорошего прогресса». По его словам, и Москва, и Киев заинтересованы в его завершении.
Кроме того, Трамп отметил значительный военный потенциал России и сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 8 июля. Предыдущая беседа президентов России и США состоялась 4 июля по инициативе американской стороны. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры обсудили двустороннюю и международную повестку, включая урегулирование конфликта на Украине в преддверии саммита НАТО в Турции.
4 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений. Так он прокомментировал предложение украинского лидера провести встречу в Константиновке.
При этом 5 июня Путин говорил, что пока не видит смысла в личной встрече с Зеленским. По словам президента России, такие переговоры будут возможны после достижения долгосрочных договоренностей.