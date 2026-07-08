Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,2-0,75%MGTS1 266+7,11%AVAN532+0,38%IMOEX2 201,91+0,53%RTSI907,89+0,16%RGBI112,83+1,52%RGBITR752,91+1,52%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Путин и Зеленский могут скоро встретиться

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам переговоров на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Я думаю, и я надеюсь, что это произойдет скоро», – сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта удалось добиться «хорошего прогресса». По его словам, и Москва, и Киев заинтересованы в его завершении.

Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании на Украине

Политика / Международные отношения

Кроме того, Трамп отметил значительный военный потенциал России и сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 8 июля. Предыдущая беседа президентов России и США состоялась 4 июля по инициативе американской стороны. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры обсудили двустороннюю и международную повестку, включая урегулирование конфликта на Украине в преддверии саммита НАТО в Турции.

4 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений. Так он прокомментировал предложение украинского лидера провести встречу в Константиновке.

При этом 5 июня Путин говорил, что пока не видит смысла в личной встрече с Зеленским. По словам президента России, такие переговоры будут возможны после достижения долгосрочных договоренностей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте