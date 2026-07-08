Трамп: Путин и Зеленский могут скоро встретиться

Кроме того, Трамп отметил значительный военный потенциал России и сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 8 июля. Предыдущая беседа президентов России и США состоялась 4 июля по инициативе американской стороны. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры обсудили двустороннюю и международную повестку, включая урегулирование конфликта на Украине в преддверии саммита НАТО в Турции.