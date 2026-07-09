Путин: решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей неправомерны
Лондонский и Стокгольмский арбитражные суды принимают неправовые решения. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на встрече с президентом заявил, что западные арбитраж работает против российского бизнеса. По мнению Катырина, эти решения политически мотивированы.
«Принимают неправовые решения», – сказал в ответ Путин (цитата по «РИА Новости»).
В ноябре 2025 г. правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, разрешающую России не исполнять решения иностранных судов, писали «Ведомости». Тогда же власти приняли решение не исполнять решения международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре РФ или резолюции Совбеза ООН. В конце года закон подписал Путин.