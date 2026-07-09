Путин: решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей неправомерны

В ноябре 2025 г. правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, разрешающую России не исполнять решения иностранных судов, писали «Ведомости». Тогда же власти приняли решение не исполнять решения международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре РФ или резолюции Совбеза ООН. В конце года закон подписал Путин.