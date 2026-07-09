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Главная / Политика /

Средства ПВО сбили два летевших на Москву украинских БПЛА

Ведомости

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Ранее Собянин сообщал также о четырех ликвидированных дронах. О ликвидации первого БПЛА Собянин проинформировал в 13:57 мск, о нейтрализации второго – в 14:01 мск. В 16:18 мск сообщил еще о двух уничтоженных БПЛА.

В ночь на 9 июля российские военные уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России и Азовским морем. Цели были поражены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом.

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