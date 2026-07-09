Средства ПВО сбили два летевших на Москву украинских БПЛА

По его данным, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Ранее Собянин сообщал также о четырех ликвидированных дронах. О ликвидации первого БПЛА Собянин проинформировал в 13:57 мск, о нейтрализации второго – в 14:01 мск. В 16:18 мск сообщил еще о двух уничтоженных БПЛА.