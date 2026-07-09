Средства ПВО сбили два летевших на Москву украинских БПЛА
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В ночь на 9 июля российские военные уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России и Азовским морем. Цели были поражены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом.