Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере Max.
О ликвидации первого БПЛА Собянин проинформировал в 13:57 мск, о нейтрализации второго – в 14:01 мск. На месте падения фрагментов устройств работают экстренные службы.
В 12:35 Росавиация сообщила, что ограничила работу аэропорта в Калуге («Грабцево»).
8 июля силы ПВО сбили 11 беспилотников, летевших на Москву, сообщал Собянин.
В ночь на 9 июля российские военные уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа над 13-ю регионами России и Азовским морем. Цели были поражены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом.