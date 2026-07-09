Власти Гагаузии опасаются, что Молдавия отнимет у региона автономию

Гагаузия – автономное территориальное образование в составе Молдавии. Ее особый статус закреплен в конституции республики. Каждые четыре года по гагаузским законам избирается высшее должностное лицо – башкан. Высший законодательный и представительный орган в автономии – это народное собрание. Оно состоит из 35 депутатов, срок полномочий которых составляет также четыре года. Деятельность органов власти Гагаузии регулирует Уложение (основной закон автономии). Пользуется широкой самостоятельностью во внутренних делах. Ее территория – около 1800 кв. км, состоит из нескольких анклавов, а главные города – Комрат и Чадыр-Лунга. Численность населения – около 115 000 человек, большинство говорит по-русски и по-гагаузски.