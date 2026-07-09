Власти Гагаузии опасаются, что Молдавия отнимет у региона автономию
Председатель народного собрания (парламента) Гагаузии Валентин Гайдаржи в ходе брифинга заявил, что Молдавия может ликвидировать автономию. Об этом он сказал после того, как Конституционный суд лишил регион права самостоятельно проводить выборы.
«Любая попытка урезать ее [Гагаузии] автономный статус приведет к дестабилизации в автономии, да и в целом в стране», – сказал Гайдаржи (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что народное собрание решительно осуждает политизированное решение КС.
Ранее КС Молдавии признал неконституционными нормы, позволявшие парламенту Гагаузии самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) автономии. Теперь все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному Кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет.
3 июля стало известно, что очередные выборы в парламент Гагаузской автономии Молдавии пройдут 15 ноября. Теперь за июль депутатам необходимо урегулировать конфликт с официальным Кишиневом, блокирующим проведение выборов. Молдавские власти настаивают на проведении выборов в автономии с учетом обновленного избирательного кодекса.
Гагаузия – автономное территориальное образование в составе Молдавии. Ее особый статус закреплен в конституции республики. Каждые четыре года по гагаузским законам избирается высшее должностное лицо – башкан. Высший законодательный и представительный орган в автономии – это народное собрание. Оно состоит из 35 депутатов, срок полномочий которых составляет также четыре года. Деятельность органов власти Гагаузии регулирует Уложение (основной закон автономии). Пользуется широкой самостоятельностью во внутренних делах. Ее территория – около 1800 кв. км, состоит из нескольких анклавов, а главные города – Комрат и Чадыр-Лунга. Численность населения – около 115 000 человек, большинство говорит по-русски и по-гагаузски.