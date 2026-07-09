Лавров: РФ не верит заявлениям Запада об урегулировании украинского конфликта
Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мозамбике.
«Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Лаврова, Запад, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас перешел к открытым ультиматумам в адрес России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация Белого дома заблуждается относительно того, что путем военного давления и ударами по России можно выйти на мирный трек урегулирования. По его словам, дальнейшая эскалация, возможно, продлит спецоперацию.
8 июля президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре, комментируя удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, назвал их эскалацией, но добавил, что «она может помочь закончить» конфликт.
Кроме того, Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, об этой возможной теме встречи ему «нашептала птичка».