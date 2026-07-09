Песков: США заблуждаются, если хотят урегулировать украинский кризис эскалацией
Администрация Белого дома заблуждается относительно того, что путем военного давления и ударами по России можно выйти на мирный трек урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию. В какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», – объяснил представитель российского лидера.
При этом Песков на вопрос, видит ли Кремль в таких заявлениях возвращение Вашингтоном курса на эскалацию, ответил отрицательно.
8 июля президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре, комментируя удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, назвал их эскалацией, но добавил, что «она может помочь закончить» конфликт.
4 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что чем больше попыток ударов по российской гражданской инфраструктуре будет предпринимать противник, тем более масштабную зону безопасности российским военным придется создавать на сопредельной территории.
Президент тогда же отметил, что целью «мнимых европейцев-миротворцев» является не достижение мира, а продолжение войны с Россией «до последнего украинца».