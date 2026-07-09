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РФ представила ОЗХО новую информацию о нарушении Украиной Конвенции о химоружии

Ведомости

Россия представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новую информацию о нарушениях со стороны Украины обязательств Конвенции о запрещении химоружия, сообщил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.

«Ожидаем конкретной реакции от техсекретариата ОЗХО и государств – участников КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия) на передаваемые Россией факты использования украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов, отравляющих веществ и ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками)», – сказал он (цитата по ТАСС).

Тарабрин отметил, что Москва продолжает консультации с техническим секретариатом, чтобы организовать визит экспертов в Россию и обеспечить техническую помощь.

13 марта Тарабрин в ходе 111-й сессии исполнительного совета ОЗХО рассказал, что у России есть данные о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию.

26 февраля директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что ВСУ систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц в зоне спецоперации, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

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