В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра

Среди требований на митинге – отказ от продвижения поправки об отстранении от должности президента Тамаша Шуйока и ограничении срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами. В партии «Фидес» считают, что нынешняя правящая партия «Тиса», по заявлению лидера фракции «Фидес» в парламенте Гергели Гуляша, «строит автократию».