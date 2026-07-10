В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра

В Будапеште прошел митинг против премьера МадьяраАкции организовали сторонники бывшей правящей партии «Фидес»
В Будапеште прошел митинг сторонников партии экс-премьера Виктора Орбана «Фидес» против политики премьер-министра Петера Мадьяра, передает венгерское издание Index. Протестующие требовали отставки Мадьяра.
Среди требований на митинге – отказ от продвижения поправки об отстранении от должности президента Тамаша Шуйока и ограничении срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами. В партии «Фидес» считают, что нынешняя правящая партия «Тиса», по заявлению лидера фракции «Фидес» в парламенте Гергели Гуляша, «строит автократию».
О планах внести изменения в конституцию страны для отстранения от должности Шуйока Мадьяр заявил в начале июня. Партия «Тиса» располагает конституционным большинством в парламенте, что позволяет ей самостоятельно вносить поправки в основной закон.
Эксперты считают, что инициатива может помешать многим депутатам от партии экс-премьера Орбана выдвигаться в следующем электоральном цикле.