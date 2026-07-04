Мадьяр внесет в парламент Венгрии поправки об отстранении президента

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внесет в парламент проект 17-й поправки к конституции, которая предполагает, в числе прочего, отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).