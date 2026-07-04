Мадьяр внесет в парламент Венгрии поправки об отстранении президента
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внесет в парламент проект 17-й поправки к конституции, которая предполагает, в числе прочего, отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Сегодня от имени правительства я внесу в парламент 17-ю поправку к конституции», – говорится в посте.
В конце июня правительство страны инициировало опрос, в рамках которого гражданам предлагалось прокомментировать проект поправки. Результаты опроса не были опубликованы, однако незадолго до его завершения Мадьяр утверждал, что ограничение депутатских сроков поддержали 95% из около 10 000 респондентов.
Некоторые венгерские эксперты проводят параллели с ранее принятым законом, известным как «закон имени Орбана», который ограничил срок пребывания на посту премьер-министра до восьми лет. Нынешнюю инициативу называют «законопроектом имени "Фидеса"», отмечая, что он может помешать многим депутатам от партии бывшего премьера Виктора Орбана выдвигаться в следующем электоральном цикле.
О планах внести изменения в конституцию страны для отстранения от должности Шуйока Мадьяр заявил 1 июня. Как отмечал Bloomberg, партия Мадьяра «Тиса» располагает конституционным большинством в парламенте, что позволяет ей самостоятельно вносить поправки в основной закон.
Весной Мадьяр дал Шуйоку время для добровольной отставки, президент отказался покидать свой пост. Дедлайн истек 31 мая.