Мадьяр намерен изменить конституцию Венгрии для отставки президента
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен внести изменения в конституцию страны для отстранения от должности президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьера.
Как отмечает Bloomberg, партия Мадьяра «Тиса» располагает конституционным большинством в парламенте, что позволяет ей самостоятельно вносить поправки в основной закон страны. Премьер сообщил, что в ближайшее время представит депутатам своей партии план дальнейших действий по процедуре отстранения президента.
Ранее Мадьяр дал Шуйоку время для добровольной отставки, дедлайн которой завершился 31 мая. При этом президент отказался покидать свой пост. По словам Шуйока, его решение связано с приверженностью венгерским и европейским конституционным нормам, которые требуют продолжения исполнения президентских обязанностей.
21 апреля лидер партии «Тиса» выдвинул ультиматум президенту Шуйоку и другим чиновникам, назначенным при правительстве Виктора Орбана. По его словам, если они не покинут посты до 31 мая, их отстранят принудительно. Меры также могут коснуться председателя Курии (Верховного суда), председателя Национального управления судебной власти, председателя Конституционного суда и генерального прокурора.