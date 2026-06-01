Мадьяр намерен изменить конституцию Венгрии для отставки президента

21 апреля лидер партии «Тиса» выдвинул ультиматум президенту Шуйоку и другим чиновникам, назначенным при правительстве Виктора Орбана. По его словам, если они не покинут посты до 31 мая, их отстранят принудительно. Меры также могут коснуться председателя Курии (Верховного суда), председателя Национального управления судебной власти, председателя Конституционного суда и генерального прокурора.