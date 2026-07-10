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Захарова: за неделю от атак ВСУ погибли 38 мирных жителей

Ведомости

За последнюю неделю при украинских атаках погибли 38 мирных жителей России. Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

«За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая одного ребенка, 270 ранены, в том числе восемь детей», – говорится в сообщении.

По ее мнению, удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ наносятся для того, чтобы «продемонстрировать западным кураторам «эффективность» применения поставляемого ими оружия и востребованность дальнейшего наращивания военной помощи Украине».

Ежедневно над российскими регионами уничтожают сотни украинских БПЛА. За день 10 июля над Россией уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа. Ночью 9 июля силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил, что Киев предлагал прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон. Москва отказалась от предложения, поскольку ответные удары вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб.

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