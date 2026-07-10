Экс-премьер Бангладеш вернется на родину, где ей грозит смертная казнь

Хасина покинула Бангладеш в 2024 г. после массовых протестов, которые привели к завершению ее почти 20-летнего пребывания на посту премьер-министра. В ноябре 2025 г. суд по военным преступлениям заочно приговорил ее к смертной казни, признав виновной в приказе о жестком подавлении студенческих протестов. По версии суда, она распорядилась использовать беспилотники для поиска протестующих, а также вертолеты и оружие для их разгона.