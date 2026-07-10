Экс-премьер Бангладеш вернется на родину, где ей грозит смертная казнь
Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила о намерении вернуться на родину из Индии, несмотря на вынесенный ей там смертный приговор. Об этом сообщает Reuters.
«Они могут арестовать меня после возвращения, они могут даже убить меня», – сказала 78-летняя Хасина в телефонном интервью агентству.
По словам политика, она рассчитывает вернуться в Бангладеш в декабре. Хасина объяснила свое решение тем, что члены и сторонники ее партии подвергаются преследованию. «Если придет смерть, я хочу, чтобы это произошло на родной земле, где похоронены мои родители», – пояснила она.
Хасина покинула Бангладеш в 2024 г. после массовых протестов, которые привели к завершению ее почти 20-летнего пребывания на посту премьер-министра. В ноябре 2025 г. суд по военным преступлениям заочно приговорил ее к смертной казни, признав виновной в приказе о жестком подавлении студенческих протестов. По версии суда, она распорядилась использовать беспилотники для поиска протестующих, а также вертолеты и оружие для их разгона.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле 2024 г. из-за системы квот, предусматривавшей резервирование до 30% государственных должностей для родственников ветеранов войны за независимость 1971 г. По данным властей, в ходе беспорядков погибли около 650 человек, включая 32 детей.