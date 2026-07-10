Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,295+0,39%VEON-RX48,5+1,46%KZOS54,7+7,47%IMOEX2 153,93-1,5%RTSI893,63-1,5%RGBI113,33-0,09%RGBITR756,64-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия расширяет буферную зону, пока Киев добивается эскалации

Ведомости

Россия продолжает заниматься созданием зоны безопасности, пока Украина добивается эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, спецоперация продолжается в условиях, когда из-за нежелания Украины решение конфликта мирным путем невозможно. Он также отметил, что Россия открыта к переговорам, а вопрос о том, будет ли американская сторона оказывать давление на Киев, нужно адресовать Белому дому.

9 июля президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и стран-партнеров есть примерно два месяца на возобновление переговоров с Россией. По его мнению, если этого не сделать в указанный срок, конфликт может перейти в масштабную эскалацию. «Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и посылать России четкий сигнал о нашей готовности начать переговоры», – также сказал чешский лидер.

4 июля Песков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений. Тогда представитель Кремля прокомментировал предложение украинского президента провести встречу в Константиновке.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь