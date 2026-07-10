Песков: Россия расширяет буферную зону, пока Киев добивается эскалации
Россия продолжает заниматься созданием зоны безопасности, пока Украина добивается эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, спецоперация продолжается в условиях, когда из-за нежелания Украины решение конфликта мирным путем невозможно. Он также отметил, что Россия открыта к переговорам, а вопрос о том, будет ли американская сторона оказывать давление на Киев, нужно адресовать Белому дому.
9 июля президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и стран-партнеров есть примерно два месяца на возобновление переговоров с Россией. По его мнению, если этого не сделать в указанный срок, конфликт может перейти в масштабную эскалацию. «Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и посылать России четкий сигнал о нашей готовности начать переговоры», – также сказал чешский лидер.
4 июля Песков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений. Тогда представитель Кремля прокомментировал предложение украинского президента провести встречу в Константиновке.