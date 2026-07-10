Песков: Россия расширяет буферную зону, пока Киев добивается эскалации

9 июля президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и стран-партнеров есть примерно два месяца на возобновление переговоров с Россией. По его мнению, если этого не сделать в указанный срок, конфликт может перейти в масштабную эскалацию. «Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и посылать России четкий сигнал о нашей готовности начать переговоры», – также сказал чешский лидер.