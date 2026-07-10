Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,296+0,4%VEON-RX48,5+1,46%KZOS54,7+7,47%IMOEX2 154,16-1,49%RTSI893,73-1,49%RGBI113,33-0,09%RGBITR756,63-0,06%
Главная / Политика /

Кремль: разговор Путина и Трампа будет быстро согласован при необходимости

Ведомости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не состоялся, но при необходимости может быть оперативно согласован и проведен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь особой подготовки не требуется. Контакты наши по диалогу работают. Поэтому, как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен», – сказал представитель Кремля.

8 июля Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что планирует позвонить Путину. Тогда же New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Киев отверг предложенный Трампом план из 28 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. 6 июля Песков говорил, что и у Путина, и у Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её