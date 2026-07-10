Кремль: разговор Путина и Трампа будет быстро согласован при необходимости

8 июля Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что планирует позвонить Путину. Тогда же New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Киев отверг предложенный Трампом план из 28 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. 6 июля Песков говорил, что и у Путина, и у Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.