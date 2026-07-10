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Россельхознадзор вводит запрет на ввоз семян томата производителя из Франции

Ведомости

Россельхознадзор с 17 июля запретит поставлять в Россию семена томата французского производителя Bayer seeds sas. Мера коснется в том числе транзита этого товара через Белоруссию, сообщило ведомство.

Представители надзорного органа подчеркнули, что решение связано с обеспечением фитосанитарного благополучия в РФ. Кроме того, меры призваны не допустить распространения на территории страны вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) и вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV).

«Вирусы могут нанести серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству. Экономические потери в связи с поражением вирусом мозаики пепино достигают 4,76 млрд руб., а вирусом коричневой морщинистости плодов томата – до 9,92 млрд руб.», – объяснили в Россельхознадзоре.

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки томатов, огурцов, зелени и клубники. Затем ограничения распространились на вишню, виноград и живую рыбу, позднее – на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.

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