Россельхознадзор вводит запрет на ввоз семян томата производителя из Франции

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки томатов, огурцов, зелени и клубники. Затем ограничения распространились на вишню, виноград и живую рыбу, позднее – на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.