Слюсарь: быстро потушить пожар в порту Таганрога не получится
Быстро ликвидировать пожар, который возник в морском порту Таганрога после атаки беспилотников, не получится. Эвакуированным из зоны ЧС жителям придется подождать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома, сообщил ростовский губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона выехал на место атаки и пообщался с эвакуированными в пункте временного размещения. Он пообещал предоставить гостиницу всем, кому это потребуется. Ранее Слюсарь сообщал, что в пункте временного размещения находятся 44 человека, включая семерых детей.
В морском порту в результате атак украинских дронов горят нефтепродукты. По предварительным данным, жертв нет. В городе локально введен режим ЧС. На месте работают оперативные службы и пожарный поезд. По словам Слюсаря, пены для тушения достаточно. Он назвал это важным для минимизации выбросов вредных веществ и снижения экологического ущерба.