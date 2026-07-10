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Слюсарь: в Таганроге введен режим ЧС после атаки БПЛА

Ведомости

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание с региональным правительством. Участники встречи обсудили меры по ликвидации последствий ночных и утренних атак украинских беспилотников на территорию области, сообщил он в Telegram-канале.

Он напомнил, что в Таганроге в результате атак украинских дронов локально введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Жители домов эвакуированы, в пункте временного размещения находятся 44 человека, включая семерых детей.

По его словам, силы и средства всех экстренных служб направлены в Азовский район, Азов и Таганрог для оперативного реагирования. Главной задачей Слюсарь назвал локализацию возгораний, а также недопущение распространения огня.

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10 июля мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что власти приняли решение об оперативной эвакуации людей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки украинских беспилотников.

Слюсарь отмечал, что на территории морского порта ведется ликвидация пожара. По его предварительным данным, жертв в результате атаки нет. Он также сообщил, что в Таганроге при падении обломков БПЛА были повреждены остекление и двери частного дома.

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