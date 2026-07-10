Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,323+0,64%CHKZ13 6500%ELFV0,313-2,31%IMOEX2 154,86-1,46%RTSI894,02-1,46%RGBI113,33-0,09%RGBITR756,63-0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин сменил посла в Катаре

Ведомости

Новым послом РФ в Катаре стал Артем Кожин, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Ранее эту должность занимал Дмитрий Догадкин, он был освобожден от нее решением главы государства.

До этого Кожин был послом РФ на Сейшельских островах. На место Кожина в Сейшелах назначен Кирилл Соколов-Щербачев, следует из другого указа главы государства.

Кожину 51 год. В 2015-2020 гг. Кожин служил замдиректора департамента информации и печати МИД России. С 2011 по 2015 г. – советник посольства России в Великобритании. Служит дипломатом с 1997 г., владеет арабским и английским языками.

Путин в мае сменил российского посла в Марокко – тогда Игорь Беляев сменил на этом посту Владимира Байбакова.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте