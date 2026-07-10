Путин сменил посла в Катаре
Новым послом РФ в Катаре стал Артем Кожин, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Ранее эту должность занимал Дмитрий Догадкин, он был освобожден от нее решением главы государства.
До этого Кожин был послом РФ на Сейшельских островах. На место Кожина в Сейшелах назначен Кирилл Соколов-Щербачев, следует из другого указа главы государства.
Кожину 51 год. В 2015-2020 гг. Кожин служил замдиректора департамента информации и печати МИД России. С 2011 по 2015 г. – советник посольства России в Великобритании. Служит дипломатом с 1997 г., владеет арабским и английским языками.
Путин в мае сменил российского посла в Марокко – тогда Игорь Беляев сменил на этом посту Владимира Байбакова.