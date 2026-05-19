Путин сменил посла РФ в Марокко

Беляев родился в 1967 г. В 1989 г. он закончил МГИМО МИД СССР и с этого года находится на дипломатической работе. С 2003 по 2008 гг. он был советником, старшим советником посольства России в Сирии. С 2009 до 2017 г. занимал должность старшего советника, начальника отдела, заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Затем до 2022 г. был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Алжире, а после – заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.