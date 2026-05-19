Путин сменил посла РФ в Марокко

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Беляева новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Марокко. Соответствующий указ доступен на сайте нормативных актов.

Другим указом российский лидер освободил Владимира Байбакова от обязанностей посла в Марокко. Он находился в должности с мая 2022 г.

Беляев родился в 1967 г. В 1989 г. он закончил МГИМО МИД СССР и с этого года находится на дипломатической работе. С 2003 по 2008 гг. он был советником, старшим советником посольства России в Сирии. С 2009 до 2017 г. занимал должность старшего советника, начальника отдела, заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Затем до 2022 г. был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Алжире, а после – заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

20 марта Путин назначил временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша послом в Гане. Другими указами Путин освободил от обязанностей посла в Гане и по совместительству в Либерии Сергея Бердникова, который назначается на пост посла РФ в Зимбабве и Республике Малави по совместительству.

