Пассажира самолета Ryanair затянуло в иллюминатор во время взлета

22 июня самолет авиакомпании «Победа», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия. Предварительной причиной вынужденной посадки пассажирского самолета в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание системы контроля герметичности воздушного судна. В следственном управлении указали, что, по предварительной информации, экипаж принял решение о приземлении после получения сигнала о возможной разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал.