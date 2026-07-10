Пассажира самолета Ryanair затянуло в иллюминатор во время взлета
В самолете ирландской авиакомпании Ryanair во время взлета разбился иллюминатор. После этого сидящего рядом пассажира затянуло наружу практически наполовину, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение авиакомпании.
Самолет Boeing 737 направлялся из греческих Салоников в немецкий город Мемминген. Иллюминатор разбился предположительно из-за удара отломившегося от двигателя куска металла. В заявлении авиакомпании причина происшествия не указывается.
Bloomberg, ссылаясь на местные СМИ, пишет, что пострадавшим оказался 61-летний гражданин Сербии. К счастью, он был пристегнут ремнем безопасности, но голова и плечи мужчины оказались за окном.
Самолет развернулся и снова сел в аэропорту Салоников. Пассажира госпитализировали с ожогами, ему проведут дополнительное обследование, чтобы проверить наличие переломов. Остальным пассажирам рейса предоставили самолет на замену.
22 июня самолет авиакомпании «Победа», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия. Предварительной причиной вынужденной посадки пассажирского самолета в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание системы контроля герметичности воздушного судна. В следственном управлении указали, что, по предварительной информации, экипаж принял решение о приземлении после получения сигнала о возможной разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал.