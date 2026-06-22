Следователи назвали причину вынужденной посадки самолета в Махачкале
Предварительной причиной вынужденной посадки пассажирского самолета в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание системы контроля герметичности воздушного судна. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
В следственном управлении указали, что, по предварительной информации, экипаж принял решение о приземлении после получения сигнала о возможной разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал.
22 июня самолет авиакомпании «Победа», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия. Специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна. Boeing российской авиакомпании вылетел из Гюмри в 11:24 мск и примерно через час полета подал сигнал бедствия над Дагестаном, после чего снизился до высоты 3000 м. Судно направлялось в Москву, оно должно было достигнуть столицы в 15:25 мск.