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Главная / Общество /

Следователи назвали причину вынужденной посадки самолета в Махачкале

Ведомости

Предварительной причиной вынужденной посадки пассажирского самолета в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание системы контроля герметичности воздушного судна. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

В следственном управлении указали, что, по предварительной информации, экипаж принял решение о приземлении после получения сигнала о возможной разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал.

22 июня самолет авиакомпании «Победа», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия. Специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна. Boeing российской авиакомпании вылетел из Гюмри в 11:24 мск и примерно через час полета подал сигнал бедствия над Дагестаном, после чего снизился до высоты 3000 м. Судно направлялось в Москву, оно должно было достигнуть столицы в 15:25 мск.

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