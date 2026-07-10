Токаев обсудил с Трампом «политику здравого смысла»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, передает пресс-служба президента республики. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество.
Токаев поздравил Трампа с 250-летием США, отметив, что всего за три поколения стране удалось стать «могущественной глобальной державой».
«Президент Казахстана отметил, что политика здравого смысла, лежащая в основе внутриполитического курса администрации [президента] США, по своей сути созвучна реализуемой в нашей стране стратегии строительства справедливого Казахстана на основе принципа "закон и порядок"», – говорится в сообщении.
Токаев также пригласил Трампа в Казахстан.
Президент США в декабре 2025 г. пригласил Токаева и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева принять участие в саммите G20, который пройдет в конце 2026 г. в Майами.
В июне The New York Times писала, что сыновья Трампа и сыновья министра торговли Говарда Лутника стали участниками инвестиционных схем, связанных с соглашением о разработке крупного месторождения вольфрама в Казахстане, которое на высшем уровне вели их отцы. По данным NYT, они присоединились к проекту и приобрели 20%-ную долю в казахстанском активе.