Токаев обсудил с Трампом «политику здравого смысла»

В июне The New York Times писала, что сыновья Трампа и сыновья министра торговли Говарда Лутника стали участниками инвестиционных схем, связанных с соглашением о разработке крупного месторождения вольфрама в Казахстане, которое на высшем уровне вели их отцы. По данным NYT, они присоединились к проекту и приобрели 20%-ную долю в казахстанском активе.